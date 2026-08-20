Der 16-Jährige, der Xabi Alonso begeistert

Thomas Sevastiadis 20.08.2026 • 12:09 Uhr Der 16-jährige Reggie Watson macht in der Vorbereitung des FC Chelsea auf sich aufmerksam. Xabi Alonso schwärmt bereits vom englischen Juniorennationalspieler.

In gewisser Weise kennt Reggie Watson den Profifußball von klein auf. Sein Vater Ben Watson absolvierte mehr als 400 Spiele in den englischen Profiligen und lief unter anderem für die Traditionsklubs Crystal Palace, Wigan Athletic und Watford auf. Unvergessen bleibt sein Treffer im FA-Cup-Finale 2013: Mit dem Siegtor gegen Manchester City bescherte Ben Watson Wigan Athletic den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte.

Für seinen Sohn Reggie ist er bis heute das wichtigste Vorbild. „Er war ein großer Einfluss auf mich“, erklärte der 16-Jährige Ende Juli nach dem Testspiel des FC Chelsea gegen die Western Sydney Wanderers.

Der talentierte Mittelfeldspieler war einer von sieben Jugendspielern, die Neu-Trainer Xabi Alonso mit ins Trainingslager nach Australien genommen hatte. Dort sammelte Reggie Watson wertvolle Erfahrungen: Er war der einzige Akteur, der beim 6:4-Spektakel gegen Sydney über die gesamten 90 Minuten auflaufen durfte.

Chelsea-Juwel nutzt Chance unter Alonso

Der Teenager nutzte seine Chance eindrucksvoll. „Er denkt mit, ist sehr teamorientiert, gibt alles und geht intelligent mit dem Ball um“, schwärmte Alonso, der als Spieler einer der größten Mittelfeldstrategen seiner Zeit war.

Mit seinen 1,82 Metern bringt Watson bereits eine starke körperliche Präsenz für sein Alter mit. Besonders auffällig sind sein intensives Zweikampfverhalten, seine hohe Passsicherheit und sein Spielverständnis. Obwohl er erst 16 Jahre alt ist, agiert Watson bemerkenswert abgeklärt und sorgt regelmäßig für Struktur im Mittelfeld.

Im Sommer 2024 war der Engländer aus der Akademie von Crystal Palace, wo einst auch sein Vater ausgebildet worden war, zum FC Chelsea gewechselt. Seitdem ging es für ihn nur noch bergauf. Schon mit 15 Jahren durfte er Luft bei der U18 schnuppern. In 20 Partien gelangen ihm bislang fünf Tore und zwei Vorlagen. Bemerkenswert für einen Spieler, der häufig tief im Spielaufbau eingebunden ist.

„Habe mir Videos von Xabi Alonso angeschaut“

Dass er nun ausgerechnet unter Alonso trainieren und spielen durfte, kann Watson selbst kaum fassen: „Als Kind habe ich mir Videos von Xabi Alonso auf YouTube angesehen, jetzt spielt er mir im Training Pässe zu.“

Die Zusammenarbeit mit dem Weltmeister von 2010 scheint Früchte zu tragen. Auch Chelseas Ex-Trainer Liam Rosenior zeigte sich bereits im März begeistert vom Youngster: „Reggie Watson hat schon ein paar Mal mit uns trainiert, er hat mich wirklich beeindruckt. Es ist kaum zu glauben, wie alt er ist.“

Eine weitere große Stärke des Talents sind ruhende Bälle. Watson gilt als exzellenter Freistoßschütze und hat in seiner jungen Karriere mehrfach seine Qualitäten bei Standards unter Beweis gestellt. Im Testspiel gegen Sydney übernahm er sogar die Verantwortung für die Ausführung sämtlicher Standardsituationen.

Auf den Spuren von Musiala und Co.

Auch beim englischen Verband ist Watson längst auf dem Radar. Für die U15 erzielte er in sechs Länderspielen drei Treffer und katapultierte sich so innerhalb kürzester Zeit in die U16. Dort hat das Talent nach neun Partien ebenfalls drei Tore auf dem Konto.

Damit gilt Watson als ein weiterer Lichtblick des englischen Nachwuchsfußballs. Die renommierte Cobham-Akademie des FC Chelsea brachte in den vergangenen Jahren einige Top-Spieler hervor, darunter Reece James, Declan Rice und Bayern-Star Jamal Musiala.

Die richtige Einstellung weist der junge Engländer ebenfalls schon auf, um bei den Profis mitmischen zu dürfen. Seine Familie sei Watson dabei eine große Hilfe gewesen: „Ich verstehe, was Professionalität bedeutet, ihretwegen habe ich es verinnerlicht.“ Sein Vater habe „immer versucht, mir zu helfen, ohne dass ich mich unwohl fühle“.

Premier-League-Debüt muss noch warten

Nach der Australien-Reise belohnte Alonso Watson mit weiteren Einsätzen bei den Profis. In den Testspielen gegen Tottenham (1:2), Milan (3:0) und Johor Darul Ta’zim (3:3) kam der 16-Jährige jeweils von der Bank in die Partie.

Für den Saisonauftakt in der Premier League beim FC Fulham (24. August) wird der Junioren-Nationalspieler allerdings noch keine Rolle spielen. Chelsea plant, Watson zunächst schrittweise im Nachwuchsbereich weiterzuentwickeln.