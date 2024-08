TV-Überraschung um Frau von Karius

Seit 2018 arbeitet das Model als Moderatorin und Field-Interviewerin beim Streaming-Dienst DAZN, in der italienischen Ausgabe ist sie bei Serie-A- und Champions-League-Übertragungen auf den Bildschirmen zu sehen. Und künftig auch in Deutschland!

Wie der Streamingdienst am Samstag auf Instagram mitteilte, dürfen sich die Fußball-Fans in der DACH-Region, also auch in Österreich und der Schweiz, auf ihre Moderationen freuen.

In dem Reel wird Leotta in den Katakomben des altehrwürdigen San Siro in Mailand in der Übersetzung so zitiert: „Hallo, liebe Serie-A-Fans! Mich seht ihr ab sofort wöchentlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Lukaku ist leider nicht mehr hier, aber dafür seht ihr den original italienischen Broadcast mit dem italienischen Kommentar und vielen Emotionen und hochklassigen Vor- und Nachberichten. Ich freue mich auf euch!“