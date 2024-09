Hummels-Details enthüllt: "Er hat es auch bei anderen Vereinen getan"

SPORT1 13.09.2024 • 23:32 Uhr Steht Mats Hummels am Sonntag schon in der Startelf seines neuen Klubs AS Rom? Italienische Medien zweifeln daran. Derweil plaudert Florenz-Sportdirektor Daniele Pradé Details aus den Verhandlungen mit dem 35-Jährigen aus.

Steht Ex-BVB-Star Mats Hummels bereits in der Startelf, wenn die AS Rom am Sonntag beim FC Genua antritt? Geht es nach römischen Medien, wird Roma-Coach Daniele De Rossi in seinem Abwehrverbund zwar einen Neuzugang integrieren - doch es soll nicht der 35 Jahre alte Innenverteidiger sein.

Mario Hermoso - einen Tag vor Hummels verpflichtet - soll die Dreierreihe mit Gianluca Mancini und dem früheren Frankfurter Evan N‘Dicka komplettieren.

Dass es Hummels am Ende einer echten Transfersaga nach Rom ziehen würde, war lange nicht klar. Etliche Gerüchte machten im Sommer die Runde, die den Weltmeister von 2014 vor allem mit Klubs in Spanien und Italien in Verbindung brachten.

Hummels? „Er wollte warten“

Verbrieft ist beispielsweise das Interesse des FC Bologna, dessen Geschäftsführer Claudio Fenucci auf einer Pressekonferenz freimütig bekannte, man habe Hummels ein Angebot unterbreitet.

Am Freitag wurde zudem bekannt, dass ein weiterer Serie-A-Klub eine Verpflichtung des 35-Jährigen in Erwägung gezogen hatte. „Ich habe darüber nachgedacht, aber er wollte warten. Er war nicht bereit, eine schnelle Entscheidung zu treffen“, sagte Daniele Pradé, Sportdirektor der AC Florenz.

Doch damit nicht genug: Der Fiorentina-Boss verriet weiter, Hummels habe „das Gleiche auch in Bologna und bei anderen Vereinen getan. Auch bei Real Sociedad, bevor er Zweifel bekam“.

Bekommt Hummels Spielzeit?

Dies alles muss den einstigen Dortmunder Innenverteidiger nicht beschäftigen. „Es ist ein großer Transfer für mich“, sagte Hummels in seiner Videobotschaft bei der Roma. „Ich freue mich, für diesen Klub und diese Fans im Stadion zu spielen.“

Wie Hummels bereits andeutete, wird er noch einige Wochen benötigen, um sich nach der über dreimonatigen Pause ohne Mannschaftstraining wieder in eine Form für 90 Spielminuten zu bringen.

„Nach der letzten Saison habe ich ehrlich gesagt Zeit gebraucht“, hatte sich Hummels in einer Videobotschaft bereits vergangene Woche an die Roma-Fans gewandt. „Nachdem ich Dortmund nach so langer Zeit verlassen hatte, brauchte ich eine Weile, um mich nach dem Champions-League-Finale zu erholen.“