"Das ist mein Problem mit ihm!" Mourinho kritisiert Osimhen

José Mourinho trifft in gut einer Woche mit Fenerbahce im Stadtderby auf Galatasaray. Der an Gala verliehene Starstürmer Victor Osimhen steht dabei besonders im Fokus.

Nach dem Wirbel um seinen Abschied aus Neapel steht Victor Osimhen auch in der Türkei weiterhin im Fokus. Gut eine Woche vor dem Istanbuler Stadtderby in der Süper Lig zwischen Fenerbahce und Galatasaray äußerte sich Fener-Coach José Mourinho zu dem Starstürmer, der derzeit an Gala ausgeliehen ist.