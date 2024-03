MMA-Sensation in Deutschland! Historische Megashow in Frankfurter Fußball-Stadion

Der MMA-Boom in Deutschland erreicht ein neues Niveau: Noch in diesem Jahr wird das Fußball-Stadion von Eintracht Frankfurt zum Schauplatz eines Kampfsport-Spektakels, das in die Geschichtsbücher eingehen soll.

Die in Tschechien ansässige Liga Oktagon MMA hat verkündet, dass sie für den Event Oktagon 62 am 12. Oktober 2024 den Deutsche Bank Park in der Main-Metropole gebucht hat. Bis zu 55.000 Fans sollen vor Ort mitfiebern können, es ist das erste MMA-Event in Deutschland in dieser Dimension - und könnte auch weit darüber hinaus Maßstäbe setzen.

Sollte Oktagon das Frankfurter Stadion füllen, wäre es der zweitgrößte MMA-Event in der Geschichte Europas (neben einer Veranstaltung der polnischen Liga KSW im Warschauer EM-Stadion 2017) und das neuntgrößte weltweit. Auch die UFC hat nur dreimal mehr als 55.000 Zuschauer angelockt, bei drei Stadion-Events außerhalb der USA in Kanada und Australien (unter anderem 2015 in Melbourne mit dem Hauptmatch zwischen Ronda Rousey und Holly Holm).

Oktagon MMA verspricht für Frankfurt Card „wie es sie noch nie gegeben hat“

Die Oktagon-Macher wagen sich nun ebenfalls in diese Kategorie vor, offensichtlich ermutig von den Erfolgen der vergangenen Jahre, in denen regelmäßig große Hallen in deutschen Großstädten gefüllt wurden, zuletzt am Wochenende in Stuttgart. In Frankfurt wandelt die MMA-Promotion auch auf den Spuren der NFL, die im vergangenen Herbst in Frankfurt das zweite Deutschland-Game zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins austrug.

Unter dem Label „Bigger than ever“ verspricht Oktagon nun auf seiner offiziellen Homepage „eine spektakuläre Fightcard, wie es sie noch nie gegeben hat“. Auch das Rahmenprogramm soll gewaltig werden: „Neben den Fights wird auch die Show rund um das Event neue Maßstäbe setzen und jeder Zuschauer wird sich noch sehr lange an diesen unfassbaren Sportabend erinnern.“

Noch ist kein Kampf angekündigt, logisch wäre allerdings ein Auftritt des Frankfurter Lokalmatadors Christian Eckerlin - und womöglich das lang erwartete Duell mit Christian Jungwirth, dem anderen populären Aushängeschild der deutschen Szene.