Box-Legende Henry Maske wird 60: Was er heute macht

„Der Olympiasieg ist etwas unfassbar Bedeutsames. Der ist in der Brust und im Kopf. Für diese Erinnerung bin ich sehr glücklich, die halte ich gerne präsent“, sagte Maske im Interview mit dem SID. In den 1990er-Jahren hatte er das Boxen in Deutschland populär gemacht, er zählte zu den großen Sportstars des Landes. Mittlerweile ist es ruhiger geworden um den gebürtigen Brandenburger, der am Samstag seinen 60. Geburtstag feiert.