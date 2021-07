WWE SmackDown: Fans sind zurück - Ex-Champ Finn Balor auch

Der ewige WWE-Boss Vince McMahon ließ es sich nicht nehmen, die Sendung selbst einzuläuten. Er lief ein zu seinem altbekannten Theme "No Chance in Hell", mit seinem altbekannten, von UFC-Superstar Conor McGregor kopierten "Power Walk" - und begrüßte die jubelnden Zuschauerinnen und Zuschauer mit den Worten: "Where the hell have you been?"