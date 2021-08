CM Punk bei AEW: Neue Details, zwei weitere Topstars sollen folgen

Schon bei seiner mit einigen Hieben auf WWE versehenen Antritts-Promo deutete der 42 Jahre alte Punk das an, indem er den Fans mitteilte, dass er nach seinem Comeback “nirgendwohin gehe” und nun viel Zeit für sie habe, “mittwochs, freitags, an vier Sonntagen pro Jahr” - also an den Ausstrahlungsdaten der Sendungen Dynamite und Rampage sowie bei den Pay Per Views (So stichelte Roman Reigns vor dem Comeback gegen CM Punk).