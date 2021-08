Hat WWE die richtigen Antworten auf das CM-Punk-Beben bei AEW?

Martin Hoffmann: “Man hat gesehen, dass CM Punk die bislang größte Verpflichtung von AEW ist. Es lief in den USA im Newsfeed von ESPN - der Mainstream-Appeal ist eine ganz andere als zum Beispiel bei Jon Moxley. Und es kommen ja noch andere Namen mit Breitenwirkung: Ric Flair, Daniel Bryan, der mit dem Yes Movement auch in den Mainstream gestrahlt hat: Da geht noch einiges.