AEW Dynamite: Hangman Page kehrt zurück, sichert sich Titelmatch gegen Kenny Omega

Page, laut AEW-Drehbuch zuletzt in einer Sinnkrise, weil seine Titel-Ambitionen stockten - tatsächlich aber in Babypause, weil er zum ersten Mal Vater geworden war - gewann als Überraschungsteilnehmer das Casino Ladder Match am Ende der Show. Das lange aufgebaute Duell gegen seinen Ex-Tag-Team-Partner Omega wird also bald steigen.