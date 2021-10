CM Punk im SPORT1-Interview über AEW, Vorwürfe von WWE, TV-Serie Heels

„Alles war real. Ich musste einen Entwurf für Vince (WWE-Boss Vince McMahon, d. Red.) schreiben - und ich habe nichts von dem gesagt, was in diesem Entwurf stand. Ich wusste, was ich sagen wollte und ich wusste, dass ich bestimmte Grenzen nicht überschritt. Aber was mir auch klar war: Live-TV ist ein Geschäft, in dem man Vergebung hinterher leichter bekommt als eine Erlaubnis vorher. Ich hätte Vince nicht sagen können, dass ich Brock Lesnar und Paul Heyman erwähnen würde, die damals unerwünschte Personen bei WWE waren. Vince hätte auch gesagt: ‚Erwähne nicht New Japan – und was zur Hölle ist ‚Ring of Honor‘?‘ Ich wollte aber eine Art von Kunstwerk schaffen, für das ich all das sagen musste, darum habe ich es getan. Also habe ich ihm einen falschen Entwurf gegeben und absegnen lassen, habe „Ja, okay“ gesagt, als er noch vorgeschlagen hat, dass ich mich noch über seine Tochter Stephanie lustig machen sollte - und hab dann was anderes gemacht. Aber weil das, was ich gemacht habe, gut war, war er nicht böse.“