AEW: Entmachtungen beim WWE-Rivalen? Boss Tony Khan klärt auf

Tony Khan, Präsident der Promotion, hätte alle kreative Macht an sich gerissen, so heißt es. Seine Mitgründer und geschäftsführenden Vizepräsidenten (EVPs) - die auch als Wrestler bei AEW aktiven Cody Rhodes, Kenny Omega, Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) - seien „eigentlich nur noch auf dem Papier EVPs“. So berichtete es vor rund einer Woche das Portal Bodyslam.net und sorgte damit für einiges Aufhorchen.