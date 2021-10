AEW? Ex-WWE-Star "The Fiend" Bray Wyatt mit vielsagender Andeutung

Bereits in den vergangenen Tagen hatte das Thema für Gesprächsstoff gesorgt, AEW-Boss Tony Khan war in mehreren Interviews nach Wyatt gefragt worden und hatte ausweichend geantwortet: Er hätte seit längerem mit Wyatt gesprochen, so Khan in der New York Post, würde es „zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort“ aber gern wieder tun. Wyatt sei ein wirklich „talentierter“ und „toller“ Mensch.