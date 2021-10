AEW Rampage: Ex-WWE-Stars Pac und Andrade sorgen für Fan-Ekstase

Black und Rhodes treffen in der Nacht zum Sonntag in der einmal mehr ins Wochenende verschobenen Dynamite-Ausgabe aufeinander. In den bisherigen beiden Duellen siegte Black klar und provozierte damit auch Ärger zwischen Rhodes und seinem legendären „Coach“ Arn Anderson, der Rhodes vorhielt, sich von seinen Entertainment-Projekten verweichlicht haben zu lassen.