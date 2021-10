WWE RAW: Seth Rollins leitet "neue Ära" mit großem Sieg ein

- Die nach dem in einem realen Eklat gemündeten Titel-Tausch mit Charlotte Flair bei SmackDown nun als RAW-Damenchampion regierende Becky Lynch sah sich mit ihrem neuen Titelgürtel einer alten Bekannten ausgesetzt: Die bei Lynchs SummerSlam-Comeback übertölpelte Bianca Belair meldete einmal mehr ihren Anspruch auf ein Titelmatch an - und behielt auch in den darauffolgenden Handgreiflichkeiten die Oberhand. Lynch gewährte der „EST“ schließlich ein Titelmatch kommende Woche.