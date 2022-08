Leichtathletik-EM: Tzengko folgt im Speerwurf auf Hussong - Fuchs verpasst Endkampf

Elina Tzengko hat Christin Hussong als Speerwurf-Europameisterin abgelöst. In Abwesenheit der deutschen Titelverteidigerin gewann die Griechin am Samstagabend in München mit 65,81 m vor der Serbin Adriana Vilagos (62,01) und Weltrekordhalterin Barbora Spotakova (60,68) aus Tschechien. Annika Marie Fuchs (Potsdam) verpasste mit 54,52 m den Endkampf um rund drei Meter und wurde Elfte. (SERVICE: Der Medaillenspiegel der European Championships)