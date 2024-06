Leichtathletik live: Der vierte Tag der EM im Liveticker

Bei der Leichtathletik-EM in Rom steht die Abendsession von Tag vier an. Das deutsche Team hat mehrere Chancen auf Medaillen.

Am Vormittag legten mit den Zehnkämpfern die Könige der Leichtathletik los, am Abend geht es weiter - mittendrin dabei Titelverteidiger Niklas Kaul. Der Europameister bestreitet in Rom den ersten Zehnkampf in der Olympia-Saison.