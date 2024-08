Ein legendärer Sportmoment mit bizarrem Nachspiel

Heute vor 15 Jahren feierte Robert Harting bei der Heim-WM in Berlin seinen emotionalsten Triumph - der ihm später skurrilen Ärger einbrachte.

Diese Bilder haben Robert Harting unsterblich gemacht. Am Abend des 21. August 2009 riss sich der Diskus-Hüne nach seinem Sieg das Trikot vom Leib, schulterte das Maskottchen Berlino und zog das gesamte Stadion mit dieser irren Show in seinen Bann.

Bis zu seinem letzten Versuch lag der gebürtige Cottbuser bei der Leichtathletik -WM in Berlin in einem dramatischen Duell hinter seinem polnischen Rivalen Piotr Malachowski zurück. Dann aber haute er noch einen Wurf raus, der ihn zum Helden machen sollte. Erst bei 69,43 Metern landete die Scheibe, die Weite des Polen wurde um 28 Zentimeter übertroffen.

Der Rest war ein Jubelausbruch, der in die Geschichte eingehen sollte. „Ich bin absolut zufrieden, ich habe mein Stadion verteidigt. Ich habe es mir selber nicht so erhofft. Zum Schluss hat alles gepasst. Volles Risiko. Super-Ding“, wurde Harting anschließend im Spiegel zitiert.

Unbekannte Person droht mit Klage

Der Jubel aber hatte auch negative Folgen. Im Vorfeld der Europameisterschaften in Zürich fünf Jahre später ist bei seinem Anwalt eine Drohung eingegangen. Er würde Harting verklagen, falls er auch in der Schweiz seine Jubel-Geste wiederhole.

Denn das Zerreißen des deutschen Trikots verstoße gegen Paragraf 90a des Strafgesetzbuches, in dem es um die „Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole“ geht. Ein entsprechender Artikel in der Bild am Sonntag löste 2014 größeren Wirbel aus.