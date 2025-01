Das wurde aus der deutschen "Miss Leichtathletik"

Bei der Leichtathletik-WM 1991 in Tokio - legendär für das Weitsprung-Duell zwischen Mike Powell und Carl Lewis - wurde die Berlinerin in einer Abstimmung zur schönsten Athletin der Wettkämpfe gewählt. Zehn Jahre später stand Tiedtke als freizügiges Covermodel des deutschen Playboy nochmal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Am heutigen Donnerstag wird Tiedtke 56 Jahre alt - und hat inzwischen in einer ganz anderen Branche Fuß gefasst.

Von der Spitzenturnerin zum Weitsprung-Ass

Zu DDR-Zeiten hatte die am 23. Januar 1969 in Ost-Berlin geborene Tiedtke einst in einer anderen Sportart ihren ersten großen Erfolg gefeiert: In ihrer Jugend war sie Turnerin, wurde 1982 mit 13 Jahren Landesmeisterin am Schwebebalken und gehörte 1984 zum ostdeutschen Olympia-Kader - der Boykott der Spiele durch die Ostblock-Staaten verhinderte das Karriere-Highlight.