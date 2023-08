400 m Hürden: Krafzik locker im Halbfinale, Bol souverän

Nach Sturz-Drama: Bol will Wiedergutmachung

Europameisterin und Vize-Weltmeisterin Femke Bol trudelte in 53,39 Sekunden eine Runde weiter. Die Niederländerin ist auf Wiedergutmachung aus, nachdem sie zum WM-Auftakt am Samstag in der Mixed-Staffel über 4x400 m kurz vor dem Ziel gestürzt war - und so der mögliche Traum von Gold platzte.