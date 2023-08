Leichtathletik-WM: Final-Traum von Lückenkemper geplatzt - "Das mit dem Rückenproblem..."

Für Europameisterin Gina Lückenkemper ist der Traum vom Einzug ins WM-Finale über 100 m geplatzt. Die Sprinterin schied am Montag in Budapest nach ihren 11,18 Sekunden im Halbfinale aus, Platz fünf reichte nicht, um als erste deutsche Athletin seit Melanie Paschke 1997 in Athen wieder in einem Rennen um WM-Gold zu stehen.

Bereits 2017, 2019 und 2022 war die deutsche Nummer eins jeweils im Halbfinale gescheitert. Den Einzug ins Finale hatte die 26-Jährige im Vorfeld der Titelkämpfe in Ungarn als ihr großes Ziel ausgegeben.

Für Hürdenläufer Joshua Abuaku gab es derweil Grund zur Freude: Über die 400 Meter erreichte der Deutsche das Finale, welches am Mittwoch stattfindet.

+++ Irres Diskus-Finale - Janssen guter Achter +++

Der deutsche Diskus-Meister Henrik Janssen hat bei der Leichtathletik-WM für ein weiteres deutsches Top-Acht-Ergebnis gesorgt. Der 25-Jährige erzielte am Montag in Budapest 63,80 m und belegte damit beim spektakulären Triumph von Olympiasieger Daniel Stahl (71,46) den achten Platz. Der Schwede holte nach 2019 seinen zweiten WM-Titel.

Silber ging in einer spannenden Entscheidung an Titelverteidiger Kristjan Ceh (Slowenien/70,02), Europameister Mykolas Alekna (Litauen/68,85) komplettierte das Podest. In einem verrückten letzten Durchgang hatte Ceh seinen schwedischen Rivalen zunächst übertroffen, dieser konterte anschließend jedoch mit Meisterschaftsrekord unter großem Jubel seiner Fans.

+++ So bewertet Lückenkemper ihr Ausscheiden +++

„Der Start war heute bedeutend besser, aber das mit dem Rückenproblem hat mich nicht in Ruhe gelassen. Mit der ersten Rennhälfte bin ich zufrieden, das versöhnt mich ein bisschen. Aber hintenraus, was eigentlich meine Stärke ist, ging nicht mehr viel. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, das aber einfach nicht auf die Bahn bekommen“, sagte die Sprinterin im ZDF-Interview.

In der Mixed Zone ging die 26-Jährige noch einmal genauer ihr Rennen ein: „Ich war in der Pick-up-Phase nicht aktiv genug, hätte mehr machen müssen. Da habe ich mich gefühlt zu sehr treiben lassen, und habe nicht so richtig den Zug nach vorne bekommen, den ich gebraucht hätte. Am Ende ist mir die Hüfte nach hinten weggebrochen, das war ein kleines bisschen der Rückenproblematik vom Vortag geschuldet. Wenn die Hüfte nicht da ist, dann trifft man sich nicht im Körperschwerpunkt und bremst zu früh. Das spiegelt sich in solchen Zeiten wieder.“

+++ Janssen im Diskus-Endkampf +++

Erfreuliche Nachrichten von Henrik Janssen. Er steht im Diskus-Endkampf.

+++ Lückenkemper bleibt ohne Chance +++

Enttäuschung bei Gina Lückenkemper. Im ersten Lauf über 100 Meter kommt die Deutsche in 11,18 Sekunden nur als Fünfte ins Ziel. Damit hat sie keine Chance auf eine Finalteilnahme

+++ Lückenkemper steht am Start +++

Gleich geht es los mit den drei Halbfinals über 100 Meter der Frauen. Nochmal zur Erinnerung: Lückenkemper startet gleich im ersten Lauf und muss Erste oder Zweite werden, um sicher im Endlauf zu stehen. Falls nicht, hat sie noch die Chance, zu den zwei Zeitschnellsten zu gehören- auch dann wäre sie im Finale. Die Athletinnen stehen bereits am Start.

+++ Abuaku freut sich über Finaleinzug +++

Als Letzter ist Joshua Abuaku in das Finale über 400 m Hürden eingezogen. Zunächst war ihm das gar nicht klar, wie er in der Mixed Zone nach dem Wettkampf gestand. Auf SPORT1-Nachfrage erklärte er, dass er sich im Vergleich zu seinem Vorlauf schwer getan hat.

„Heute war es ein wesentlich größeres Stück Arbeit. Ich wollte es heute auf jeden Fall ins Finale schaffen. Ich habe gemerkt, dass die Konkurrenz ordentlich Betrieb macht. Heute bin ich rhythmisch nicht ganz so stabil und locker geblieben wie gestern. Aber wenn ich morgen einen Tag Pause habe, und es in zwei Tagen mit etwas frischeren Beinen noch einmal angehen kann, dann geht das“, so der Sportler

+++ Wie geht es Lückenkemper? +++

Nach dem Vorlauf klagte Gina Lückenkemper noch über Rückenbeschwerden, die jetzt aber behoben sind. Ihr Trainingskollege und 100-Meter-Weltmeister Noah Lyles weiß ohnehin, welche Kämpfernatur in der 26-Jährign steckt. „Ganz ehrlich, sie ist ein Hund“, sagte er in Budapest. Lückenkempers EM-Titel in München, als sie ins Ziel hechtete, hatte er seinerseits als Zuschauer verfolgt. „Wie unser Trainer immer sagt: Bist Du am Ende des Tages bereit, alles zu opfern, um zu gewinnen? Zu sehen, wie sie alles gibt, sich das Bein aufschürft und gewinnt, ist inspirierend für mich.“

+++ Knäsche nicht mehr dabei +++

Für Stabhochspringerin Anjuli Knäsche ist der Wettbewerb übrigens vorbei. Ihre übersprungenen 4,35 Meter reichen nicht.

+++ Wie bewertet Agyekum seine Performance? +++

Emil Agyekum ist zwar im Halbfinale über 400 m Hürden ausgeschieden. Wie schätzt er selbst seine Performance ein? „Ich bin noch nicht komplett zufrieden. Aber Bestleistung beim Höhepunkt des Jahres, da kann man sich nicht beschweren“, sagte er nach dem Rennen in der Mixed Zone. „Ich habe die ersten sechs Hürden besser getroffen als gestern, auch die letzte Gerade bin ich besser durchmarschiert. Man kann aber noch Kleinigkeiten verbessern.“

+++ Drechsler drückt Lückenkemper die Daumen +++

Olympiasiegerin Heike Drechsler drückt Lückenkemper fest die Daumen, doch sie befürchtet, dass das Halbfinale Endstation sein könnte. „Das Halbfinale wird sehr hart, sie kann aber eine Leistung unter 11,00 Sekunden schaffen“, sagte sie bei SPORT1.

+++ Abuaku stürmt ins Finale +++

Starke Performance von Joshua Abuaku. In 48,39 Sekunden überwindet er die 400 m Hürden und zieht ins Finale ein - als Allerletzter.

+++ Zielsetzung von Lückenkemper +++

Gina Lückenkemper hat sich im Vorfeld fest vorgenommen, das Finale zu erreichen – doch das dürfte eine echte Herkulesaufgabe werden. Nicht weniger als fünf Konkurrentinnen haben eine schnellere Bestmarke als die Deutsche.

+++ Agyekum trotz persönlicher Bestzeit raus +++

In 48,71 Sekunden erreicht Emil Agyekum über die 400 m Hürden persönliche Bestzeit, für den Finaleinzug reicht das aber trotzdem nicht.

+++ Luft für Knäsche wird langsam dünn +++

Für die deutsche Stabhochspringerin Anjuli Knäsche wird die Luft langsam dünn. Ihren ersten Versuch über 4 50 Meter reißt sie.

+++ Auch Agyekum am Start +++

Im zweiten Vorlauf über 400m Hürden startet der Deutsche Emil Agyekum. Für ihn war schon der Einzug ins Halbfinale ein Erfolg, mehr dürfte nicht drin sein.

+++ Hürden: Deutsche Hoffnungen ruhen auf Abuaku +++

Gleich geht es weiter mit den Halbfinals über 400m Hürden der Männer. Die deutschen Hoffnungen ruhen vor allem auf Joshua Abuaku, der sich nach seinem Vorlauf bei SPORT1 optimistisch zeigt, zum ersten Mal unter 48 Sekunden zu bleiben.

+++ Knäsche überwindet Anfangsprobleme +++

Stabhochspringerin Knäsche hat den anfänglichen Wackler gut weggesteckt. Sie überspringt zunächst 4,20 Meter und dann die 4,35 Meter gleich hinterher.

+++ Demes mit persönlichem Rekord weiter +++

Guter Tag für die deutschen Läuferinnen. Nach Carolina Krafzik hat auch Eileen Demes das Halbfinale über 400 m Hürden erreicht - und das mit persönlicher Bestzeit (55,29 Sekunden)!

+++ Showdown für Lückenkemper +++

Noch eineinhalb Stunden bis zum Showdown für Gina Lückenkemper. Der DLV-Star wird im ersten der drei Halbfinals an den Start gehen. Trotz fortgeschrittener Uhrzeit ist es in Budapest noch immer brüllend heiß. Zumindest liegt die 100-Meter-Strecke schon jetzt im Schatten, so dass Gina Lückenkemper dieses Mal keine Probleme mit Verbrennungen an ihren Fingern haben wird.

+++ Krafzik erreicht Halbfinale +++

Erfreulicher Wettkampf für Carolina Krafzik. Über die 400 m Hürden kam die Deutsche in 54,53 Sekunden auf Rang drei ins Ziel und hat damit das Halbfinale erreicht.

+++ Krafzik legt über die 400 Meter Hürden los +++

Die deutsche Meisterin Carolina Krafzik ist gut drauf und sollte eigentlich das Halbfinale packen. Sie startet auf Bahn 8. Daumen drücken!

+++ Knäsche steigt mit Fehlversuch ein +++

Die deutsche Stabhochspringerin Anjuli Knäsche leistet sich bei der Einstiegshöhe gleich einen Patzer.

+++ Deutsche an Tag 3 +++

Am dritten Wettkampftag sind gleich mehrere Deutsche vertreten. So treten bei den 400 m Hürden der Frauen Eileen Demes und Carolina Krafzik an, bei den Herren sind Joshua Abuaku und Emil Agyekum am Start.

Im Stabhochsprung versucht sich Anjuli Knäsche, beim Diskuswurf Henrik Janssen. Zudem ist mit Gina Lückenkemper über 100 m eine der bekanntesten deutschen Leichtathletinnen im Einsatz.

+++ Das Programm an Tag 3 +++

18.40 Uhr: Stabhochsprung Damen - Qualifikation

18.50 Uhr: 400 m Hürden Damen - Runde 1

19.35 Uhr: 400 m Hürden Männer - Halbfinale

19.40 Uhr: Dreisprung Männer - Finale

20.05 Uhr: 110 m Hürden Männer - Halbfinale

20.30 Uhr: Diskuswurf Männer - Finale

20.35 Uhr: 100 m Frauen - Halbfinale

21.10 Uhr: 400 m Frauen - Halbfinale

21.40 Uhr: 110 m Hürden Männer - Finale

21.50 Uhr: 100 Frauen - Finale

---