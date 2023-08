Leichtathletik-WM: "Lauthals getönt", dann "versagt" - Heftige Abrechnung nach deutscher Enttäuschung

„20,51 Sekunden in einem 200 m Vorlauf bei einer Weltmeisterschaft und damit sang- und klanglos ausscheiden. Das ist ja wohl ein Unding“, schrieb Froböse auf seinem Facebook-Account über Hartmanns schwaches Abschneiden bei der Leichtathletik-WM in Budapest und fügte hinzu: „Vor allem, nachdem man vorher lauthals nicht nur über das Finale getönt hat, sondern auch über Zeiten von deutlich unter 20 Sekunden gesprochen hat.“

In seinem Vorlauf erreichte der Kölner lediglich Platz vier und musste den Traum vom Einzug ins Finale in Budapest frühzeitig begraben. Hartmann scheiterte auch, weil er sich zu früh zu sicher fühlte. Denn der 24-Jährige blickte nach 175 Metern zur Seite, um die Konkurrenz zu checken, verlor dadurch aber wohl die entscheidenden Hundertstelsekunden, die ihm zum Halbfinaleinzug fehlten - was ihn besonders angreifbar machte.