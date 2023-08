Eine Horrormeldung jagt die nächste! Wird die WM zum deutschen Albtraum?

„Wir haben in den letzten Wochen hart gearbeitet und alles Mögliche versucht, um es zu schaffen. Leider hat mein Fuß die Intensität der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften nicht mitgemacht. Die Entscheidung war nicht einfach, aber man muss in Bestform sein, um gegen die Besten anzutreten“, begründete die 26-Jährige ihren Budapest-Verzicht auf ihrem Instagram-Kanal.

DLV enttäuscht: „Bis zuletzt hatten wir gehofft, dass es mit einem WM-Start klappt“

Auch beim Deutschen Leichtathletik-Verband ist die Enttäuschung über den nächsten Ausfall für die WM in Budapest groß. „Bis zuletzt hatten wir gehofft, dass es mit einem WM-Start klappt“, sagte Annett Stein, Cheftrainerin im DLV, über Klosterhalfen: „Wir wünschen ihr, dass sie für die Olympiasaison wieder fit an den Start gehen kann.“ Das deutsche Team für Budapest umfasst jetzt noch 72 Athletinnen und Athleten.

Klosterhalfens Neustart verläuft nicht nach Plan

Doch richtig in Fahrt kam Klosterhalfen in diesem Jahr nicht, schon bei den deutschen Meisterschaften im Juli in Kassel hatte sie wegen der Fußprobleme gefehlt.

Zuvor war ein Start in der Diamond League in Stockholm über 5000 m gehörig in die Hose gegangen, Klosterhalfen sagte danach: „Ich weiß nicht, was los war.“ Noch am Sonntag postete sie Bilder aus dem Höhentrainingslager bei Instagram, nun die bittere Absage.