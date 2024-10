Wahnsinn um TV-Rechte - wenig Hoffnung für Fußballfans

Fußball bei Sky, RTL, DAZN und Amazon Prime, Handball bei Dyn, Basketball bei MagentaSport, Sportdeutschland.TV und YouTube: Für Fans von Live-Sport im heimischen Wohnzimmer wird es immer komplizierter. Neben dem immer undurchsichtigeren Dschungel an Anbietern von TV- und Streamingangeboten gibt es ein weiteres Problem: das Geld.

Fans müssen in Deutschland immer tiefer in Tasche greifen, um Thomas Müller in der Fußball-Königsklasse jubeln zu sehen, Handball-Ass Juri Knorr beim Trickwurf oder Basketball-Weltmeister Andreas Obst beim Dreierschießen zu bestaunen. Das „Rundum-Sorglos-Paket“ für Sportbegeisterte liegt nach SID-Berechnungen bei knapp unter 150 Euro - im Monat.