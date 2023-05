Erstes Rennen in Schottland: Vierkampf elektrisiert die Extreme E

Premiere in der Extreme E : Erstmals fährt die Offroad-Elektroserie in Schottland.

Der Hydro X Prix soll auf die zunehmende Wasserknappheit infolge des Klimawandels aufmerksam machen und den Atlantischen Lachs in den Vordergrund rücken, der unter den steigenden Wassertemperaturen leidet. Die Extreme E ist die Serie des guten Gewissens. Pro Event steht ein Umweltthema im Fokus.

„Beim Hydro X Prix geht es darum, dass Wasser eine große Rolle für die künftigen erneuerbaren Energien und die Erhaltung der Gesundheit spielt“, sagt Extreme-E-Sprecherin Julia Wall-Clarke. „Für uns war es wichtig, Projekte zu finden, die einen Bezug dazu haben. Die Initiative zur Umwandlung des ehemaligen Kohletagebaus, in dem wir das Rennen austragen, in ein Wasserkraftwerk waren beides eine natürliche Ergänzung.

Sportlich dürfte es spannend werden. In den ersten beiden Jahren der Extreme-E-Meisterschaft duellierten sich die Teams der ehemaligen Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg und Lewis Hamilton um den Titel. In diesem Jahr könnte daraus ein Vierkampf werden. Denn die Tabelle führen derzeit zwei andere Mannschaften an.