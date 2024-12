Nico Rosberg verkündet Abschied: "Bittersüß, dieses Kapitel zu schließen"

Der Rennstall des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters Nico Rosberg war eine feste Größe in der Extreme E. Jetzt findet dieses Kapitel ein Ende.

Nico Rosberg beendet zum Jahresende sein Rennstall-Projekt Rosberg X Racing (RXR). Vier Jahre lang war das Team des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters in der elektrischen Offroad-Serie Extreme E am Start. Am Freitag wurde das Aus offiziell verkündet.