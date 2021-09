Formel 1: Lewis Hamiltons Crashs mit WM-Konkurrenten Rosberg, Vettel, Verstappen

Auch mit Vettel geriet Hamilton drei Mal aneinander. Beim Baku-GP 2017 fühlte sich der Deutsche vom Briten hinter dem Safety-Car zu einem Bremsmanöver genötigt und beschwerte sich mit einem absichtlichen Rammstoß. In Mexiko kollidierten die beiden am Start. Ebenso in Monza 2018, als sich Vettel in Folge der Berührung drehte. Beide Male gab es aber keine Strafe, beide konnten stets weiterfahren.