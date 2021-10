Formel 1: Timo Glock über Vettel, Hamilton, Verstappen und Schumacher

Glock: Wir leben zum Glück in einer Gesellschaft, in der jeder seine Meinung äußern kann. Was einem wichtig ist, kann man auch sagen. Man sollte Sebastian also nicht kritisieren, wenn er als öffentliche Person seine Meinung kundtut, sich engagiert und die Menschen aufwecken will. So wie er niemanden kritisieren sollte, der anderer Meinung ist. Man könnte als Rennfahrer natürlich auch sagen: Es ist nicht konsequent, einerseits für Nachhaltigkeit zu plädieren, aber andererseits ein Rennauto im Kreis zu bewegen. Das aber muss jeder für sich selbst entscheiden. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)