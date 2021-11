Formel 1 in Brasilien: Kolumne von Peter Kohl über Lewis Hamilton

Die Beine seines Throns wurden diese Saison schon mehrfach angesägt - er wackelt hin und wieder bedenklich - Hamilton schafft es trotzdem, stabil drauf sitzen zu bleiben und Souveränität auszustrahlen. Ein wahrer Champion. Der er auch bleibt, selbst wenn es am Ende nicht reicht und sich Verstappen die Krone aufsetzt. Der Vorsprung des Niederländers ist von 21 auf 14 Punkte geschrumpft. An einem Wochenende, an dem eigentlich alles für ihn sprach. 78 Punkte sind maximal noch zu holen. Egal, wie die Saison endet. Es ist eine epische in der F1-Historie. Die Duelle Verstappen vs. Hamilton und Red Bull vs. Mercedes elektrisieren die Motorsport-Fans weltweit. Das Interesse an der Königsklasse ist so hoch wie seit Ewigkeiten nicht mehr.