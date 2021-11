Formel 1, Pressestimmen: Lewis Hamilton erinnert an Ayrton Senna

Sun: „Volle Punktzahl! Lewis Hamilton hat mit einem Sieg in Senna-Manier in Sao Paulo die Debatte über den besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten endgültig beendet. Es war passend, dass er in Brasilien, der Heimat seines Jugendhelden Ayrton Senna, eine solche Leistung ablieferte.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)