Formel 1: Red Bull droht mit F1-Rückzug wegen Mercedes-Protest gegen Verstappen

Damit Red Bull nach dem großen Triumph bei seinem Formel-1-Programm aber nicht den Stecker zieht, fordert Marko eine Überarbeitung des Reglements und vor allem der Entscheidungsprozesse in der Königsklasse: „Das ganze System gehört überdacht. Es gehört Konstanz hinein, es können Entscheidungen nicht einmal so ausgelegt werden und einmal so. Die Regeln müssen vereinfacht werden und die Prämisse muss sein: Let‘s race!“