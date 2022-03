Formel 1: Haas-Teamchef Steiner verrät Plan mit Mick Schumacher - und wehrt sich gegen Mazepin

Günther Steiner: Den Umständen entsprechend gut. Wir haben im Winter sehr gut gearbeitet, waren gut vorbereitet auf die neue Saison. Dann marschierte Russland in die Ukraine ein. Da waren wir gerade beim ersten Test in Barcelona. Mir war sofort klar, dass wir ein Problem bekommen würden. Denn unser Hauptsponsor kam ja aus Russland. Nach einigen Tagen und Nächten, in denen wir mehr oder weniger durchgearbeitet haben, war klar, was wir tun mussten: Uns vom Sponsor trennen. Es war das einzig Richtige in dieser Situation. Denn es war nicht abzusehen, dass der Krieg bald aufhören würde. Das Gegenteil war der Fall. Deshalb war dann auch die Trennung von unserem russischen Fahrer Nikita Mazepin eine logische Konsequenz. Das hieß natürlich auch, dass wir uns sofort um einen neuen Piloten kümmern mussten. Und da war Kevin Magnussen von Anfang an unsere erste Wahl.