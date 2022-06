Formel 1: Überzeugt Aston Martin Sebastian Vettel mit neuem Auto vom F1-Verbleib?

„Er ist nicht so konzentriert“, sagt der ehemalige Formel-1-Chef und bezieht sich auf Vettels Einsatz für die Umwelt, Demokratie und Gleichberechtigung. „Früher, als er Rennen gewann, wusste er nicht, was in der Welt vorgeht und kümmerte sich nicht drum. Nun kümmert er sich und denkt an die Zukunft der Welt. Ich finde, er hat zwar recht, aber ich glaube nicht, dass er seine Position nutzen sollte.“ Ecclestone betont: „Er sollte sich zu einer Million Prozent auf die Formel 1 konzentrieren.“ (NEWS: FIA-Boss kritisiert Vettel und Hamilton)