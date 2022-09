Formel 1: Das hat Verstappen Vettel voraus! Red-Bull-Boss Helmut Marko im Interview

Marko: Der ist richtig und konsequent. Er ist ja zum großen Briefeschreiber geworden. Er hat mir einen sehr schönen und inhaltsvollen Brief zu seinem Abschied geschrieben. Daraufhin habe ich ihn angerufen und wir haben ein tolles Gespräch gehabt. Jedenfalls habe ich ihm gesagt, er hätte alles richtig gemacht und dass er sich jetzt in Ruhe zurücklehnen und nachdenken kann, was er in Zukunft machen will. Er hat kein schlechtes Bankkonto, er ist ein intelligenter junger Mann, da gibt es dann einige Möglichkeiten. Ich glaube aber nicht, dass er in irgendeiner Form in die Formel 1 zurückkehren wird. Es sei denn in einer Position, die wichtig und stark genug ist, um richtig was bewegen zu können.