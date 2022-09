Formel 1: De Vries feiert Debüt - Schnappt er Mick Schumacher das Cockpit weg?

Über die fernere Zukunft macht sich de Vries dieses Wochenende aber keine Gedanken: „Dazu ist zu wenig Zeit und ich versuche auch ehrlich gesagt nicht zu viel an die Möglichkeit zu denken oder daran, was ich alles falsch machen könnte - sondern eher daran, was ich richtig machen kann.“ Klar ist für ihn nur: Er will sich für einen Stammplatz in der Formel 1 empfehlen, egal wo.