Formel-1-Chaos in Japan! Traktor neben Gasly einfach nur gruselig - Kolumne

Leclerc fehlen noch die Kaltschnäuzigkeit, das Selbstverständnis und der Killerinstinkt, die Verstappen mit der Muttermilch aufgesaugt zu haben scheint. Mit seinem Sieg in Suzuka zieht der Niederländer mit Alonso gleich. Beide haben bis dato 32 Mal triumphiert in einem Grand Prix, beide haben jeweils zwei WM-Titel geholt. Allerdings steht Verstappen gerade am Beginn seiner F1- Blütezeit, während beim Spanier das Karriere-Ende schon am Horizont zu sehen ist.