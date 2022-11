Formel 1: Haas-Boss prangert an - Schumacher will „öffentlichen Kampf“

Generell wolle sich Steiner jedoch auf keinen öffentlichen Streit mit Ralf Schumacher einlassen. „Daran habe ich kein Interesse. Ich mache, was ich mache. Er kann sagen, was er will. Ich habe kein Interesse, darauf eine Antwort zu geben, weil ich kein Selbstdarsteller bin“, stellte er in der Sportbild klar und räumte auch gleich mit einem weiteren Gerücht auf: „Meine Entscheidung (gegen Mick Schumacher, Anm. d. Red.) wurde durch Ralfs Verhalten nicht beeinflusst.“