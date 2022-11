Formel 1: Zoff bei Red Bull, Comeback von Mercedes - Kohl-Kolumne zum Brasilien-GP

Generell hat man gesehen, dass ein Sprint am Vortag des Rennens eine echte Bereicherung sein kann. Sao Paulo ist das beste Beispiel dafür. Action pur von vorne bis hinten. Für McLaren bringt er noch Sonnenschein. Die Jockeys in den Papaya-Orangen holen da doppelt so viele Punkte, wie die französische Konkurrenz von Alpine im Kampf um Platz 4 in der Konstrukteurswertung. Durch den Doppelausfall im Rennen verlieren sie aber in Summe an diesem Wochenende 10 Punkte. Bedeutet vor dem Finale in Abu Dhabi, dass Andreas Seidl und die Seinen 20 Punkte mehr holen müssen als Alonso und Ocon. Es geht um etliche Millionen aus dem Prämientopf. Bei McLaren muss man darauf hoffen, dass Lando Norris sich körperlich fängt. In Brasilien ist er so krank, dass er etliche Kilo verliert, kaum Nahrung aufnehmen und behalten kann. Soll der Coup von Abu Dhabi klappen, braucht McLaren einen topfitten Norris. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)