Formel 1: Alarmstufe Rot bei Ferrari! Personelle Probleme und verpatzter Saisonstart

Das Klima der Angst ist zurück, für das die Scuderia so berühmt-berüchtigt ist. Auch unter dem neuen Teamchef Frédéric Vasseur kommt die Mannschaft personell einfach nicht zur Ruhe. Ex-Chefstratege Inaki Rueda wurde auf einen Job in der Fabrik degradiert und soll sich mit Abwanderungsgedanken tragen.

Chefdesigner David Sanchez hat gerade erst gekündigt und wird mit einem Wechsel zu einem Team in Großbritannien in Verbindung gebracht.

Personelle Probleme bei Ferrari

Doch Sanchez ist kein Einzelfall. In der Winterpause haben bereits zwei weitere Ferrari-Urgesteine die Reißleine gezogen. Sponsor-Manager Jonathan Giacobazzi und Logistik- sowie Lobby-Spezialist Gino Rosato sind nicht mehr an Bord. Beide waren der Scuderia über viele Jahre treu. Giacobazzi wurde sogar mit dem Job des Teamchefs in Verbindung gebracht.