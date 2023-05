Formel 1: Mick Schumacher gewährt private Einblicke - "Habe zwei Persönlichkeiten"

Mick Schumacher gewährt einen Blick in seine Seele!

Eigentlich spricht der Sohn von Michael Schumacher nicht über sein Privatleben. In den sozialen Medien postet er fast ausschließlich Fotos seines Hundes.

Ungewöhnlich deshalb: Ein Interview mit Sponsor „DVAG“, in dem er offen über persönliche Dinge spricht. Da sagt Mick: „Als Kind konnte ich überall hingehen und mit jedem quatschen, aber je älter und bekannter ich geworden bin, desto weniger mochte ich das. Ich bin menschenscheu und recht schüchtern.“ Das sei auch der Grund, weshalb er nicht auf Musik-Festivals zu finden sei.

Schumacher peilt wieder ein Cockpit in der Formel 1 an

„Zum einen bin ich der Rennfahrer, zum anderen der private Mick. Der bin ich eigentlich immer, aber sobald ich an die Rennstrecke komme, bin ich der Fahrer. Das bleibt so, bis ich Sonntagabend wieder abreise.“

Aktuell ist der Deutsche bei Mercedes als Testfahrer unter Vertrag, ist im TV oft neben Teamchef Toto Wolff zu sehen. Doch er will nicht nur zuschauen, sondern den Sprung zurück ins Stammcockpit schaffen . „Mein Ziel ist wieder ein Cockpit in der Formel 1 zu kriegen“, gibt er zu.

Das war ohnehin schon immer sein großes Ziel. Schumi jr.: „Ich hatte einen genauen Plan für meine Karriere. Schon bevor ich in die Formel 4 gegangen bin, wusste ich, wann ich in welcher Rennserie fahren will, um meinen Traum von der Formel 1 zu ermöglichen. Aber es ist dann alles komplett anders gekommen.“