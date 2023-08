Formel 1: F1-Star nach Crash ernsthaft verletzt! Ricciardo verpasst Rennen in Zandvoort

Schlechte Nachrichten für Daniel Ricciardo! Der AlphaTauri-Pilot hat sich bei einem Unfall im zweiten freien Training zum Großen Preis der Niederlande den Mittelhandknochen in der linken Hand gebrochen.

Formel 1: Lawson ersetzt Ricciardo in Zandvoort

Für den 21-jährige Lawson, der derzeit eigentlich in der Super Formula in Japan fährt und offizieller Ersatzpilot bei Red Bull und AlphaTauri ist, wird es keine einfache Aufgabe: Er saß zuletzt vor rund einem Jahr in einem Formel-1-Auto.