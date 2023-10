Dieser Traum veranlasst Verstappen zu einer verrückten Aktion

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen ist ein Petrolhead durch und durch. Der Niederländer hat ein Faible für Porsche – und natürlich für seine Titelrenner von Red Bull. Die will er deshalb am liebsten auch selbst besitzen.

„Ich hätte gerne alle Red-Bull-Wagen, mit denen ich die Weltmeisterschaft gewonnen habe, in meiner Garage“, verrät der 26-Jährige der italienischen Gazzetta dello Sport . Doch damit nicht genug. Verstappen wünscht sich auch einen Formel-1-Boliden von Ferrari, obwohl die in der Königsklasse seine Gegner sind.

Verstappen hofft auf Anruf von Ferrari-Präsident

Deshalb nutzt er sein Interview in der italienischen Sportzeitung für einen Aufruf an den Ferrari-Präsidenten: „Dies ist ein Appell an John Elkann. Ich hoffe, er liest dieses Interview und ruft mich vielleicht an.“