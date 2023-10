Formel 1: F1-Rennen heute LIVE im TV, Stream und Ticker - USA-GP in Austin mit Verstappen, Hamilton und Co.

Es ist zugleich das erste Wochenende, das Max Verstappen als nun dreimaliger Weltmeister angeht. Die letzten beiden Rennen auf dem Circuit of The Americas entschied Verstappen bereits für sich - doch für den Sieg-Hattrick braucht er diesmal eine Aufholjagd.

So können Sie das Rennen in den USA verfolgen:

Der Niederländer geht nach einem verpatzten Qualifying am Freitag nur von Startplatz sechs in Rennen . Die beste Ausgangslage hat Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der sich die Pole Position vor McLaren-Star Lando Norris und dem siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes sicherte.

In der vergangenen Saison kürte er sich mit 15 Saisonsiegen zum alleinigen Rekordhalter vor Michael Schumacher und Sebastian Vettel. Aktuell liegt der Red-Bull-Pilot bei 14 Erfolgen in diesem Jahr, könnte seine Bestmarke also bereits in Austin einstellen.