Formel 1: Vakantes Cockpit überrascht Experten - das steckt dahinter

Für die letzte richtige Spannung vor dem Formel-1-Saisonfinale sorgt ausgerechnet ein Team, das seit Jahren nicht mehr im Rampenlicht von Siegen und Podiumsplatzierungen stand. Traditionsrennstall Williams, in den 80ern und 90ern noch Garant für Siege und Titel und nun schon seit Jahren in die hinteren Ränge der automobilen Königsklasse abgetaucht, ist das einzige Team, das für 2024 noch ein Cockpit zu vergeben hat.

Nur der Thai-Brite Alexander Albon ist gesetzt, der Sitz von seinem jungen US-Teamkollegen Logan Sargeant dagegen wackelt noch. Und das zur Überraschung von Experten wie Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher. Der heutige Sky-Experte zu SPORT1 : „Sargeant hat sich in den letzten Rennen nach vielen Fehlern zuvor gesteigert. Besonders das Qualifying in Las Vegas ( Platz 7; Anm. d. Red. ) war beeindruckend“, rekapituliert Schumacher.

Geht Vesti bald für Williams an den Start?

SPORT1 kennt den Grund, warum Ex-Mercedes-Strategiechef Vowles, der Anfang dieses Jahres von den Silberpfeilen zu Williams wechselte, sich noch nicht auf Sargeant festlegen will. Der Brite wartet erst noch das letzte Saisonrennen und die darauffolgenden Reifentests in Abu Dhabi ab, die zum größten Teil von Nachwuchspiloten gefahren werden.

SPORT1 erfuhr: Vowles wird von Partnerteam Mercedes (Williams ist Motorkunde der Stuttgarter) Einblick in die Daten des Dänen bekommen, um sich ein Bild zu machen. Hintergrund: Mercedes-Teamchef Toto Wolff will jetzt wenigstens Vesti in der Formel 1 unterbringen, nachdem sein Plan, Mick Schumacher zu Williams zu lotsen, an dem Veto von Vowles gescheitert ist.