Kann die Formel 1 diese Mega-Kombi überhaupt ablehnen?

Pünktlich zum Grand Prix von Las Vegas im Westen der USA ging der Bewerbungsprozess von Andretti in die nächste Runde. Der Rennstall von Ex-F1-Pilot Michael Andretti will 2025 in die Königsklasse einsteigen und hat dazu bereits den Segen der FIA. Nur Formel-1-Promoter Liberty Media ziert sich noch.