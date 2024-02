Formel 1: Neuer Ärger um Sauber-Hauptsponsor

Es werde eine neue Ära eingeläutet, kündigte Sauber Anfang Januar großspurig an, als man den Namen in Stake F1 Team änderte und das Online-Casino als Hauptsponsor verkündete. Die Ära könnte nun schon wieder vorbei sein …

Hintergrund: Stake hat in diversen europäischen Ländern keine Lizenz, so auch in der Schweiz. Werbung für das entsprechende Online-Casino- oder Sportwetten-Angebot ist deshalb nicht erlaubt. Sauber ist für die Präsentation seines neuen giftgrünen Renners darum extra nach London ausgewichen. Doch das reichte nicht.

Verfahren gegen den Rennstall eingeleitet

Laut dem Schweizer Sender „SRF“ wurde ein offizielles Verfahren gegen den Rennstall aus Hinwil eingeleitet. Das Problem: Auch ohne Werbung ist der Schriftzug des in Hinwil beheimateten Teams auch in der Schweiz mehr als sichtbar. Die Eidgenössische Spielbankenkommission ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Glücksspiel-Gesetze.

Demnach droht dem Traditionsteam, das ab 2026 unter dem Banner von Audi an den Start geht, eine Geldstrafe in Höhe von 500.000 Schweizer Franken, also rund 530.000 Euro. Unklar ist, was eine Verurteilung für den künftigen Namen des Teams und die Schriftzüge auf dem Auto bedeuten würde.