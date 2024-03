Formel 1: Nächster Skandal? Harte Vorwürfe gegen FIA-Präsidenten

Lügen, Intrigen, Anschuldigungen: Die Formel 1 bietet derzeit zwar nicht unbedingt spannenden Sport, aber beste Unterhaltung. Im Mittelpunkt der nächsten Folge in der Seifenoper rund um die schnellsten Rennwagen der Welt und die Strippenzieher im Fahrerlager: FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem.

Der Vorwurf: Der ehemalige Rennfahrer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten soll sich in das Ergebnis eines Rennens eingemischt haben. Konkret geht es um den Großen Preis von Saudi-Arabien 2023. Wie die britische BBC berichtet, wollte Ben Sulayem eine Strafe für Fernando Alonso aufheben lassen.

Damals gab es große Diskussionen, weil die Strafe erstens kaum nachvollziehbar war – und zweitens viel zu spät im Rennen ausgesprochen wurde. Alonso musste den Podestplatz an Mercedes-Pilot George Russell abtreten, der sich damit sichtlich unwohl fühlte. Aston Martin legte Protest ein und bekam die Position zurück .

Harte Vorwürfe gegen FIA-Präsident

Hatte Ben Sulayem dabei etwa seine Finger im Spiel? Das Problem: Als FIA-Präsident darf er sich in Entscheidungen der Rennkommissare nicht einmischen.

Dafür habe der FIA-Präsident sogar mit Scheich Abdullah bin Hamad bin Isa Al Chalifa telefoniert. Der ist FIA-Vizepräsident für Sport in der Region Naher Osten und Nordafrika.

Mittlerweile ist der Fall in den Händen der Ethikkommission der FIA. In vier bis sechs Wochen wird ein Bericht erwartet. Bereits am Rande des GP Bahrain waberten entsprechende Gerüchte durchs Fahrerlager.