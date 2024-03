Formel 1: Neue dubiose Vorgänge enthüllt

Wie die BBC am Dienstag unter Berufung auf einen Informanten berichtete, soll der Boss des Automobil-Weltverbandes seine Mitarbeiter angewiesen haben, die Strecke in Las Vegas für die Formel-1-Premiere nicht freizugeben.

Formel 1: FIA-Boss mit dubioser Anweisung?

Der 62-Jährige aus den Vereinigten Arabischen Emiraten soll laut einem internen FIA-Bericht, der von der BBC eingesehen wurde, die Anweisung gegeben haben, „Bedenken zu finden, um die FIA davon abzuhalten, die Strecke vor dem Rennwochenende zu zertifizieren“. Laut dem im Compliance-Bericht erwähnten Whistleblower lautete die Maßgabe, „Schwachstellen an der Strecke zu finden, um die Lizenz zu verweigern“.

Der frühere Rallye-Fahrer bin Sulayem hatte im Dezember 2021 die Nachfolge von Jean Todt angetreten. Das Rennen in Las Vegas, das im vergangenen November Premiere feierte, wurde vom Formel-1-Management um Stefano Domenicali als Leuchtturm im Rennkalender stilisiert.

Am Montag hatte die BBC bereits unter Berufung auf dieselbe Quelle behauptet, bin Sulayem habe beim Großen Preis von Saudi-Arabien im vergangenen Jahr erfolgreich gegen eine Bestrafung von Ex-Weltmeister Fernando Alonso interveniert. Der Spanier hatte das Rennen in Dschidda als Dritter beendet, der Aston-Martin-Pilot erhielt aber eine Zehn-Sekunden-Strafe, weil er eine vorherige Fünf-Sekunden-Strafe während des Rennens nicht korrekt abgesessen hatte. Das wurde im Zuge einer Berufung seines Teams einige Stunden später revidiert.

Pikant! Was der FIA-Boss von Verstappen wollte

Der Weltverband bestätigte am Dienstagabend der Nachrichtenagentur AFP, „dass der Compliance-Beauftragte einen Bericht erhalten hat, in dem mögliche Anschuldigungen detailliert aufgeführt sind, die einige Mitglieder ihrer Führungsgremien betreffen“. Weiter hieß es: „Die Compliance-Abteilung bewertet diese Vorwürfe, wie es in solchen Situationen üblich ist, um sicherzustellen, dass das Verfahren eingehalten wird.“