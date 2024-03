Formel 1: Red-Bull-Zoff! Horner würde auf Verstappen verzichten

Bis die Affäre rund um Christian Horner in diesem Jahr begann, das Red Bull-Gefüge ins Wanken zu bringen. Plötzlich steht ein Wechsel des dreimaligen Weltmeisters zu Mercedes zur Debatte – sollte Horner, dem sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vorgeworfen wird, seinen Job behalten.

Doch der Brite denkt gar nicht daran, sich freiwillig zurückzuziehen. Im Gegenteil: Er öffnet Verstappen verbal die Tür in die Freiheit. „Es ist wie mit allem im Leben“, sagte der Brite am Sonntagabend nach dem Red-Bull-Doppelsieg in Saudi-Arabien: „Du kannst niemanden zu etwas zwingen, nur weil es da ein Blatt Papier gibt. Wenn jemand nicht in diesem Team sein will, dann werden wir niemanden zwingen, gegen seinen Willen hier zu sein.“