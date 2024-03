Formel 1: Horner blickt in den Abgrund - will er andere mitreißen?

Red Bull-Teamchef Christian Horner muss ein ziemlich dickes Fell haben. An Tag eins nach den Enthüllungen des mutmaßlichen Whatsapp-Chatverlaufs zwischen dem Briten und einer engen Mitarbeiterin - darunter Fotos unter der Gürtellinie - kam der Verstappen-Teamchef an die Strecke, als wäre nichts gewesen.

„Business as usual“, urteilte ein Red-Bull-Insider, der nicht genannt werden will.

Nach Enthüllung: Horner schweigt

Die Screenshots, die auch SPORT1 vorliegen, müssen für Horner extrem peinlich sein. Trotzdem ließ er sich im Fahrerlager in der Wüste von Bahrain nichts anmerken. Nach Max Verstappens Pole-Position lobte er seinen Superstar am Boxenfunk, im Interview mit Sky -Reporterin Sandra Baumgartner nahm er teilweise sogar Stellung.

Konsequenzen gab es bisher keine, dabei könnte vor allem der Weltverband Paragraph 151c des Sporting Codes ziehen, in dem jeder bestraft oder gesperrt werden kann, der den Sport in Misskredit bringt.

Bin Sulayem äußerte sich dazu nun in der Financial Times einerseits abwartend - man wolle „nichts überstürzen“, wolle aber „jede Beschwerde prüfen, die über unseren Compliance-Beauftragten eingeht“. Der 62-Jährige betonte auch klar: „Es beschädigt den Sport“, auch „auf menschlicher Ebene“. Es sei nun wichtig, den Sport „vor all dem zu schützen. Es ist der Start der Saison, die Formel 1 wird gerade so populär. Wir müssen auf den Wettbewerb schauen, warum überschatten wir es mit Negativität?“